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日本電影《Drive My Car》 打入奧斯卡國際電影獎15強

2021-12-23 列印
■西島秀俊主演的《Drive My Car》改編自村上春樹短篇作品。
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        第94屆奧斯卡頒獎禮將於明年3月28日舉行，大會昨日公佈部份獎項入圍15強名單，包括：最佳國際電影、原創歌曲、紀錄片等。
        最佳國際電影方面，濱口龍介執導日本電影《Drive My Car》以大熱姿態入圍，《伊朗式分居》金像導演阿斯加法哈迪新作《A Hero》、意大利名導保路蘇雲天奴的作品《The Hand Of God》、露美慧柏絲主演的冰島片《Lamb》等均有份爭獎；丹麥動畫紀錄片《Flee》則同時入圍角逐最佳紀錄片，但康城金棕櫚電影《變鈦》、香港代表《媽媽的神奇小子》則未能打入15強。圖：資料圖片■港片《媽媽》未能跑入奧斯卡爭獎。
■港片《媽媽》未能跑入奧斯卡爭獎。
■濱口龍介早前聯同《Drive My Car》三位女演員出席康城影展。
■濱口龍介早前聯同《Drive My Car》三位女演員出席康城影展。


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