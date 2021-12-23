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讚鄭雨盛滿分監製 孔劉最想帶女人上太空

2021-12-23 列印
■孔劉與裴斗娜宣傳新劇《寧靜海》。
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        太空科幻韓劇《寧靜海》昨日舉行發佈會，演員孔劉、裴斗娜、監製鄭雨盛等現身宣傳。飾演太空探測隊隊長的孔劉自言一直想拍太空為主題的電影，當接到劇本時腦中出現10個感歎號。他又讚鄭雨盛對作品和演員都充滿熱情，主持人問他會給鄭雨盛幾多分？孔劉毫不猶豫表示：「10分滿分就10分，他是給出100分也不夠的製作公司代表！」
        孔劉再被問到如果到太空只能帶一樣東西，會是甚麼？他竟然答是女人，「如果到太空後無法回來，我想會帶一位女士吧，可建立自己的王國。其言論惹來全場爆笑。面對同樣問題，裴斗娜就直言︰「拒絕登月球。」■孔劉視鄭雨盛（下圖）為偶像。
■孔劉視鄭雨盛（下圖）為偶像。


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