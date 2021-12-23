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「大姐明」為盧海鵬慶祝80大壽兼做冬

2021-12-23 列印
■林建明（後排右二）與甄珍、盧海鵬（前排左二、三）等食飯慶冬至。
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        「大姐明」林建明趁前日冬至，與圈中好友盧海鵬、胡楓、姜大衞和李琳琳夫婦等暢聚，大姐明在社交網分享多張合照，並留言：「跟一班俊男美女吃冬至飯，超爽！」當網民笑問大姐明有否跟《蝦仔嗲哋》拍檔盧海鵬鬥嘴，大姐明就回覆：「今晚無鬥嘴，因是他牛一，唯有忍住吓！」
        原來當日亦是鵬哥的80歲大壽，一眾好友做冬同時為鵬哥祝壽。最難得是今年3月曾入院做開顱手術的甄珍都有出席飯局，大姐明也有跟甄珍合照，更在留言自爆當年很迷對方，相中見剛康復的甄珍已回復精神飽滿。

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