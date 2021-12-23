冠名贊助《月老》首映禮 茶木驚喜活動美食優惠浪接浪

主打地道台灣美食的台式休閒餐廳「茶木」即將邁向10周年紀念，適逢台灣著名導演九把刀執導的電影《月老》上映，由茶木冠名贊助的《月老》首映禮於12月17日晚假銅鑼灣翡翠明珠廣場Cinema City JP戲院舉行。出席首映禮的包括一眾茶木高層及知名藝人如孫慧雪、袁潔瑩、鄧洢玲、李靖筠、栢天男及張彥博等，星光熠熠。茶木冠名贊助《月老》首映禮主打台式小清新風格茶木成立於2012年，是一間提供優質地道台式美食的休閒餐廳，自成立以來，一直受到不少年輕顧客的歡迎。近年來，「文青風格」備受追捧，漸成主流。台式餐廳及電影主打的輕柔浪漫風格及「小清新」感覺，與年輕人追捧的「文青風」互相輝映，「台灣味道」成為不少人的集體回憶。台灣名導九巴刀以擅長製作清新戀愛風格的電影著稱，他最新執導的愛情奇幻電影《月老》上映，演員陣容強大，包括「台灣男神」柯震東擔任男主角，宋芸樺、王淨及馬志翔主演，為觀眾帶來浪漫奇幻的愛情故事。電影取材自台灣，為觀眾呈現地道的台式情懷，這與茶木一直以來堅守的理念相符。配合《月老》電影主題茶木特設「月老紅線甜蜜組合」茶木早前在Facebook舉辦有獎互動遊戲，反應非常熱烈，而贏得《月老》優先場戲票的粉絲亦出席當晚活動率先欣賞電影，表現相當興奮。茶木除了冠名贊助《月老》的首映禮，為隆重其事更設計了主題套餐「月老紅線甜蜜組合」，觀眾可憑《月老》戲票票尾以$98的「心動價」享受這個套餐（原價$148）。套餐包括有「月老雙貝紅麵線」，誠意十足；甜品是「草莓香草蜜糖磚塊」，附送「月老紅線醬」讓你發揮創意，享受電影餘韻的美妙。茶木網片《想你．見你》帶你回味美好時光回憶過去的美好片段，鼓起勇氣再見思念已久的人和事，一嚐那些年的溫情，重臨舊地再創新記憶。茶木推出一段網片《想你．見你》，以唯美的拍攝手法帶領觀眾回憶過去與朋友的美好時光。短片中的主角分別處於人生的不同階段，但有着相同的經歷：思念。短片中的三個主角都由素人飾演，拉近劇情與觀眾的距離，更有投入感。生活不容易，人們要面對工作、學習等等的煩惱。但一旦想起與親朋好友及愛人的相處點滴，心中的思念油然而生。《想你．見你》鼓勵大家見一見想念已久的人，創造新記憶。