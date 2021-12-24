■Sica自爆被阿祖睇穿，浮誇反應只想掩飾不安情緒。

■雖然被網民罵得勁慘，但阿Ling冇後悔參賽。

■Sica認為看到阿祖及其他隊友因她被鬧好內疚。

■Sica笑言睇返比賽片段，覺得太浮誇好難頂。

■阿Ling跟阿祖私底下認識，被網民質疑因而能入圍60強。

■阿Ling參賽目的之一是提高知名度，總算達到。

《全民造星IV》明晚（25日）將進行總決賽，回顧由96強開始，其中討論度最高肯定有21號的阿Ling（謝裕鈴）和12號的Sica（何洛瑤）。有人認為39歲兼有四個子女的阿Ling不值入60強；而不斷進步的Sica亦不應40強止步，外界質疑賽果，歸咎於B組導師梁祖堯下錯決定，不過她們均力撐阿祖，認為不應怪責阿祖。採訪：杜杜 攝影：沈健程參賽後決心在幕前工作的Sica，暫時是無業狀態，希望搵到間支持她音樂創作的公司發展，更不排除成為獨立藝人，自組公司，而她趁這段日子不斷學音樂和演戲，最想答謝一班對她不離不棄的粉絲，「當我知道佢哋用好多錢或者心力去做一啲應援，呢啲嘢我其實好心虛，成日質問自己，憑咩可以令到人哋咁做，會問自己值唔值得，咁我唯有做好自己，等支持我嘅人唔會丟臉。」講到阿祖因foul她被罵，她坦言難受過自己被抨擊，所以即開直播安撫粉絲，「唔想大家有太多負面情緒，開個歡送會直播，希望大家開心啲，但係佢哋話我強顏歡笑，我都好誠實同佢哋講我係唔開心，因佢哋咁樣話阿祖我先至唔開心，見到啲粗口真係打冷震，大佬！佢哋冇欠我啲咩，呢個比賽係免費教育，人哋抽時間教我，仲要話佢，我都唔知講咩好。」對於外界負面聲音，阿Ling承認最初很難受，但當中也有得着，「對我嚟講都開心，令大家思考原本諗嘅價值觀係咪未必啱，唔需要用年齡同社會身份地位去睇一個人，呢啲有色眼鏡應該放低，同時亦都有好多成熟啲年長啲，或者同我差唔多年齡嘅人，係會畀我打動到佢哋，令到佢哋好鼓舞，要堅持唔好放棄追夢嘅心。」有指她的賽果是「成也阿祖敗也阿祖」，她則要為對方平反，「你睇個節目好似係佢做決定嗰個，但係呢個節目唔係佢一個人話事，佢喺復活區揀咗我入佢嗰組，就算佢foul咗我，無論佢做任何決定，我都好感激佢，呢個過程我好深刻體會到阿祖係個好有愛嘅人，佢係好單純直覺咁做。」因比賽知名度提升的阿Ling，未來想向電影演員和歌手方向發展。