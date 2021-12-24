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個唱開鑼笑言冇前冇後　軒仔：要趁青春留倩影

2021-12-24 列印
■軒仔在台上笑稱：「露唔到幾多次！」
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　　張敬軒的18場紅館演唱會昨晚開鑼，他獲父母捧場外，老闆、英皇集團主席楊受成親率旗下藝人溫碧霞、周家怡、衛詩雅等捧場，謝霆鋒、容祖兒、Twins、關智斌、劉德華、張學友和郭富城均有送花籃打氣。
　　軒仔約在8時半為個唱揭開序幕，穿上開胸「水晶皇袍」的他亮相舞台，其後換上大露背裝兼露出閃銀「底底」。軒仔在台上向觀眾鞠躬致謝，笑言要拜八角，「多謝老闆和一眾高層，包括演唱會負責人，今次一再加場，可能壓力大有少少計錯數，啲衫一係冇前一係冇後，但都要趁青春留倩影，露唔到幾多次！」■楊受成與太太陸小曼（右）齊捧軒仔場。
■楊受成與太太陸小曼（右）齊捧軒仔場。
■軒仔的「水晶皇袍」甚前衞。
■軒仔的「水晶皇袍」甚前衞。


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