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洪永城餅印女 冬至前夕出世

2021-12-24 列印
■洪永城分享一家三口合照。
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　　洪永城與太太梁諾妍昨日在社交網站宣佈，在日前冬至前夕出世的女兒「洪寶寶」取名Amber、重6.2磅，樣子似足爸爸！
　　梁諾妍留言透露，足足痛了十幾個鐘，「寶寶出生後就即刻喊，連我跟住大喊咗出嚟」！洪永城就代女寫道，「我一出世，姐姐同叔叔就話『嘩，好似爸爸呀！』」！他其後表示「Amber出世啦，母女平安……我覺得她是福星，已帶了好多歡樂給我們」。■初生的Amber笑容燦爛！
■初生的Amber笑容燦爛！


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