洪永城餅印女 冬至前夕出世

於香港短途錦標墮馬受傷的希威森，昨日在社交媒體上載其游泳影片，並謂在康復中。其後記者聯絡到希威森，他表示感到進展良好，除可做運動之外，並可如常步行，但要在月底見骨科醫生並再接受電腦掃瞄，以了解盆骨傷處，到時將更清楚復出日期。他希望在下月中可復課操馬。另一邊廂，美國騎師羅沙里奧將肯定成為今年的美國冠軍騎師，惟早前於本月二日在阿奎德馬場墮馬致肋骨骨裂，至今無再上陣，本來有意於周日在聖雅尼塔馬場復出，可其經理人Ron Anderson周三表示，羅沙里奧須待明年一月十四日三十七歲生日才復出。馬場浮世繪

2021-12-24