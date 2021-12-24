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張秀文嫁王大權　 阿Bob收媒人利是

2021-12-24 列印
■張秀文和王大權特別邀請阿Bob合照留念。
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　　張秀文昨日與金融才俊王大權舉行婚禮，他們的媒人林盛斌（阿Bob）昨日透露，見到兩人有情人終成眷屬，並很開心出席了他們的婚禮。
　　簽紙儀式後，一對新人在教堂跟家人合照，阿Bob被主持人叫上前跟一對新人合照。一對新人講結婚誓言時，阿Bob感動到眼濕濕，現場親友更問他有否筍盤介紹呢！阿Bob獲新郎哥堅持送上大利是，他亦不忘祝福一對新人「生多幾位小朋友」！

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