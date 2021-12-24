Yumi自爆似《青春本我》遭校園欺凌 聲夢Chantel windy睇好Gigi奪新人獎

■劇中Yumi演的「葉敏兒」，在校園飽受欺凌之苦。

■Chantel、Yumi和Windy都一致睇好好姊妹Gigi有機會在音樂頒獎禮攞獎。

■Chantel希望下次有機會嘗試拍古裝。

■Yumi認為演跟自己反差大角色夠刺激。

■Windy最想試奸角，挑戰自己。

■Chantel、Yumi和Windy感情好好，除了想單飛，也希望組合「After Class」繼續合作。

■Windy劇中演Asha胞妹，戲裏戲外都被大哥哥照顧。

■三人都恨跟前輩鍾嘉欣合作。

■Chantel早前憑單曲《原來談戀愛是這麼一回事》成功打入「叱咜我最喜愛女歌手」十五強。

■Chantel被封「NG王」，因她任何情況都忍唔到笑。

■早前見到偶像MC勁興奮的Chantel，好期待兩人有機會合唱。

由《聲夢傳奇》學員有份擔正的青春校園劇《青春本我》剛推出，當中平均年齡只有15歲的Chantel（姚焯菲）、Yumi（鍾柔美）、Windy（詹天文），首度做主角既興奮又緊張，3人中Yumi自爆同角色最相似，同樣慘遭校園欺凌。講到年尾頒獎禮，有份角逐的Chantel，對於奪新人獎只有一半信心，她更加睇好好姊妹炎明熹（Gigi），不過最搞笑是3人都自認好懶，仲未得閒投票。撰文：杜淑霞協力：秦詠姿攝影：葉君海、沈健程《青春本我》早已預告主角會本色演出，Chantel、Yumi和Windy中以Yumi跟現實最似，她自爆本身亦有經歷校園欺凌，不過對事件已放輕鬆，「呢次個角色係有啲似我，都似我日常學校生活，但係欺凌冇個劇咁爆。冇話好嚴重，可能話我唱歌好勁之類，未有呢個比賽已經遇到呢啲事，佢哋知我有唱歌同埋喺電視出現，開頭我都有啲唔開心，有啲介意，但係呢啲事會遇到愈嚟愈多，每個人都有佢哋自由，所以冇乜所謂。」不過，她強調在學校有朋友陪玩，絕非被孤立。難忍笑變NG王劇中Windy演Asha（張馳豪）胞妹，她坦言完全沒違和感，「Asha做我哥哥好似，平時佢同我哋相處都好照顧所有人，同佢做戲會增加好多默契。」而今次演文靜角色的Chantel坦言同自己好唔同，被爆忍笑勁差變成「NG王」，「最難係忍笑，笑場我就會NG，每個人都會甩對白，但係我笑場係最多。」她被Yumi和Windy指時時刻刻都會笑，她承認特別見到造型搞笑的Felix（林智樂）時，一定會忍不住爆笑，更創下入行以來NG最多紀錄，「真係數唔到，但佢啲對白節奏同埋語氣，聽幾多次都咁容易笑。」三人都好享受一班人一齊開工，今次演出後更加愛上演戲，未來更想挑戰奸角。Windy說：「我想試吓做反派，或者同本身性格相差好遠角色，會係一個挑戰，會學到多啲新嘢。」Yumi都認同，「試一啲同自己好唔同嘅嘢，完全唔係我嚟，希望可以突破自己。」Chantel就想試演古裝望反差更大，「演古裝但最好唔好室外拍就OK，因為好熱，都想同自己性格差好遠，古裝就可以有呢個元素，不過台詞會好難記。（仲要搣甩英文，唔可以講OK！）知道。」恨拍鍾嘉欣演奸角講到期望合作對手，三位小妹妹表現得特別興奮。Yumi說：「我會揀鍾嘉欣前輩（因為話你似佢？）係呀！都好想試吓！」問到是否想對方演她媽咪，Yumi即表現尷尬，Chantel即幫她解圍，「演佢嘅年輕版。」提議Chantel揀偶像MC（張天賦）合作，她即露甜笑兼現心心眼仲講到口窒窒，叫她冷靜，她即反駁，「我好冷靜，希望唱歌可以合作。」又話最恨其實跟陳凱琳合作，「細個好鍾意陳凱琳同埋鍾嘉欣，我會印陳凱琳啲相出嚟畀同學睇，好靚呀！（見過真人未？）港姐綵排見到佢，佢排緊就唔想阻住佢，有機會希望可以合照。」而Windy冇特定想合作對象，三人仲搞笑話除了前輩鍾嘉欣外，仲想同好鍾意唱歌的炎明熹合作。今年憑首支單曲《原來談戀愛是這麼一回事》成功打入「叱咜我最喜愛女歌手」十五強的Chantel，對成績已感滿意，「我都冇諗過自己會出歌，其實嚟到呢個地步已經好好，炎明熹都好好，大家要支持炎明熹。（可惜最終炎明熹十強止步）」對於奪新人獎信心，她坦言一半一半，「我唔會完全冇信心，不過就有更加多其他好啲歌手值得攞呢個獎。」問到是否同樣睇好Gigi奪獎，「我對佢好有信心。（佢攞開心過自己攞？）如果兩個一齊攞仲開心，但係獎項呢樣嘢順其自然，希望愈大失望愈大。」不過她坦言：「我冇投票，冇投過畀人，我太懶，同埋投畀自己好核突。」而Yumi同Windy亦直言未有時間投票，Yumi說：「心靈上係支持佢哋。」Windy說：「我哋喺心入面投晒啲票畀炎明熹。」