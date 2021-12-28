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Jungkook李侑菲否認「姐弟戀」

2021-12-28 列印
■24歲的Jungkook亦否認拍拖。
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　　韓團防彈少年團（BTS）成員Jungkook，昨日傳出與比他年長7歲的李侑菲拍拖。早前有韓國YouTuber公開Jungkook和李侑菲拍拖的9項「證據」，觀看人次逾50萬成網民熱話。該YouTuber指Jungkook和李侑菲於18年結緣，女方是男方的Fans，兩人戴情侶手鏈，在社交網用紫色心形符號等。
　　雙方事務所隨即表示有關緋聞「不是事實」，女方表示：「我不認識他（Jungkook），只認識（另一BTS成員）SUGA，但久沒聯絡。」李侑菲的媽媽是資深演員「崔尚宮」甄美里，妹妹李多寅亦是演員。
圖：網上圖片■李侑菲稱只認識Jungkook的隊友SUGA。
■李侑菲稱只認識Jungkook的隊友SUGA。


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