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BoA領軍組成超級女團GOT

2021-12-28 列印
■BoA（中）帶領「GOT The Beat」眾師妹登場。網上圖片
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　　韓國SM事務所繼推出超級男團SuperM後，昨日再推出超級女團「Girls On Top」（簡稱GOT），成立新女團官方社交帳號，並分享7人小分隊「GOT The Beat」的團體照，中間位是SM大師姐BoA、其餘成員包括少女時代隊長泰妍與孝淵、Red Velvet（RV）的Wendy與瑟琪及aespa中的韓籍成員Karina與Winter。GOT將於1月1日的SM免費線上家族演唱會，首度公開演唱新單曲。

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