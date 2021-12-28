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元秋《鐵拳》發放笑彈 陳展鵬陳山聰打得最甘

2021-12-28 列印
■陳展鵬與陳山聰操得好弗，更有不少打鬥場面。
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　　無線新劇《鐵拳英雄》將接棒《愛上我的衰神》於明年1月10日首播，以熱鬧氣氛在新一年打響頭炮。劇中三大男主角陳展鵬、陳山聰及伍允龍，分別飾演擅長「八極拳」的步青雲、擅長「泰拳／詠春」的連棘，以及擅長「洪拳」的夜來吉，性格各有不同。
　　劇集未出街時陳展鵬與陳山聰多次揚言拍劇以來打得最甘，第一集有大量拳打腳踢精采場面。劇集宣傳照見展鵬、山聰與伍允龍均操得極弗，不少場口打到飛起，當中亦正亦邪的山聰眼神更相當凌厲。元秋也會現身劇集，除了武功高強兼懂得飛簷走壁外，更因年輕時受過打擊變得瘋瘋癲癲，因而製造不少笑料。■元秋在劇中負責製造笑料。
■元秋在劇中負責製造笑料。


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