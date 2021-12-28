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鍾嘉欣帶囝囝與秦沛父女飯聚

2021-12-28 列印
■鍾嘉欣帶同兒子，與秦沛及姜麗文見面。
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　　鍾嘉欣上月帶兒子Jared從加拿大返港，完成隔離後即約好友敍舊，聖誕節約完林文龍一家慶祝，再約《護花危情》劇中「爸爸」秦沛會面，劇集至今已近10年，嘉欣在社交網晒「父女」合照感慨謂：「滿滿的回憶。很久沒見的Paul Daddy！我們終於可以見面。」相中還有嘉欣兒子Jared和秦沛女兒姜麗文，十分溫馨。
　　姜麗文在社交網晒合照笑言呷嘉欣醋，但亦讚嘉欣在《星空下的仁醫》表現出色！

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