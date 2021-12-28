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用手機拍攝新歌MV 莫文蔚甩鬚望錯鏡頭

2021-12-28 列印
■莫文蔚以華麗裝束登場。
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　　莫文蔚（Karen）新歌《愛無所畏》完整版MV，日前在平安夜登場，亦是她作為送給粉絲的新年禮物！
　　拍攝該曲MV的團隊選在哥德式建築物前取景，Karen以華麗裝束及佩戴名貴珠寶，在如中世紀歌劇的場景現身。Karen十分滿意製作，大讚畫面前衛。MV導演詹維峰首次挑戰用手機拍攝MV，令平日經驗十足的Karen竟然也望錯鏡頭！
　　完成緊湊的工作後，Karen已返回英國和老公享受浪漫假期，她透露目前最大的目標是由零開始打造一部原創華語音樂劇，正在運用她多年來累積的音樂經驗及監製演唱會的經驗來創作！■莫文蔚在MV中有戴上眼罩的造型。
■莫文蔚在MV中有戴上眼罩的造型。
■莫文蔚的MV是以手機拍攝。
■莫文蔚的MV是以手機拍攝。


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