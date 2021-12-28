炎明熹姚焯菲獲新人獎 MIRROR勁爆豐收 張敬軒奪3大獎

■MIRROR在台上呈獻勁歌熱舞！

■正在紅館開騷的軒仔，透過視像發表得獎感受。

■炎明熹和姚焯菲成為勁爆新人獎其中兩位得主。

■林家謙和許靖韻齊獲唱作人獎。

■陳展鵬憑《零歲》獲「我撐歌曲獎」。

■勁爆男、女歌手得主分別是：柳應廷、胡鴻鈞、馮允謙、鄭欣宜、菊梓喬及泳兒。

■新城勁爆頒獎禮2021昨晚於灣仔會展舉行。

《新城勁爆頒獎禮2021》昨晚假灣仔會展頒發樂壇今年首張成績表，大會共頒發62個獎，張敬軒獨攬年度歌手等3個大獎；蟬聯「勁爆組合獎」的MIRROR就大豐收，團體及成員個人共獲9個獎！「聲夢」學員炎明熹、姚焯菲則齊奪「勁爆新人獎」！新城電台今年回歸大型舞台舉行《新城勁爆頒獎禮2021》，多位歌手聚首參與本年度首個樂壇頒獎禮。大會率先頒新人獎，《聲夢傳奇》學員炎明熹、姚焯菲、MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、 ANSONBEAN、「小薯茄」麗英和力臻先拔頭籌，年僅15歲的姚焯菲更成為勁爆頒獎禮最年輕的得獎女歌手。MIRROR做大贏家昨晚頒發總數62個獎當中，張敬軒個人獨攬包括：年度歌手、播放指數歌曲及專輯，成績驕人3個大獎！身在紅館舉行演唱會的軒仔，特別以錄像形式隔空現身領獎！襌聯組合獎的MIRROR亦憑團歌《BOSS》奪歌曲獎，他們狂掃的9個獎包括兩個團體獎及7個個人獎，成為今年的勁爆大贏家！柳應廷（Jer）勇奪男歌手獎；呂爵安（Edan）以大熱姿態奪「我撐新人獎」；姜濤奪「我撐歌手獎」；盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong）和陳卓賢（Ian）則同奪「人氣偶像獎」！Anson Lo感謝公司團隊、MIRROR隊友、Fans及支持他們的人，希望來年製作更多不同歌曲；Lokman則在台上多謝老闆魯庭暉謂：「畀咗好多愛同任性我哋！」Jer、馮允謙及胡鴻鈞齊膺「勁爆男歌手」，失落該獎的許廷鏗則獲獲勁爆演繹大獎及歌曲獎。女歌手方面，「勁爆女歌手」得主為泳兒、鄭欣宜及菊梓喬，入行16年首奪女歌手獎的泳兒更喜極而泣；獲全場歡呼聲的欣宜致謝時亦感動哽咽！