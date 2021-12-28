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厚褸焗到暈被抬走 鍾雨璇甦醒報平安

2021-12-28 列印
■鍾雨璇暈倒後被抬離場。
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　　昨晚的新城頒獎禮甫開始，眾出席歌手陸續站上台拍攝大合照，站在第一排的歌手有鄭欣宜、泳兒、菊梓喬、許廷鏗、馮允謙，MIRROR也站在前排位置，台下歌迷紛舉起燈牌支持偶像。
　　站在台上的鍾雨璇（前名：蘇慧恩）突然暈低跌在地上，陳展鵬和吳浩康見狀即聯同工作人員上前抬她離開休息。鍾雨璇甦醒後透露，昨日下午出席了一活動時已感到不適，昨晚穿上太厚的大褸出席頒獎禮「焗到腳軟」，休息後已無大礙，並回到台下歌手席就坐。鍾雨璇的工作人員表示她沒受傷，未有前往求醫或入院，將會如常繼續工作行程。■鍾雨璇昨出發前分享頒獎禮Look。
■鍾雨璇昨出發前分享頒獎禮Look。
■鍾雨璇暈低在地上，令全場震驚！
■鍾雨璇暈低在地上，令全場震驚！


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