羅天宇平常心爭飛躍獎

TVB昨日舉行記者會公佈《萬千星輝頒獎禮2021》的飛躍進步藝員獎五強，入圍的羅天宇被問到得獎信心時，表示今次學會以平常心看待，去年獲提名被指機會大，令他緊張失眠，今年則有覺好瞓。首獲提名該獎的JW笑言自知好老土，但已開心得似贏了，估不到自己打入最後五強，笑言：「絕對有飛的感覺，有進步到的，但其他人都好犀利！」問她睇好誰得獎？JW笑言：「如果我有兩票，我會支持陳瀅和姜麗文。（不投自己？）過去一年做導師又演劇，走出舒適區已有好大得着！」