■ERROR前晚與MIRROR及C AllStar同奪組合獎。

■欣宜笑談在台上跌低。

■林家謙坦言：「有獎當然開心。」

人氣男團MIRROR前晚於新城電台主辦的《勁爆頒獎禮》狂掃9個獎，曾惹退團疑雲的江𤒹生（Anson Kong、AK）受訪時高呼：「我愛MIRROR！公司加人工！」隊長楊樂文（Lokman）笑稱因為人多所以獎多，更開心是大家都得獎！MIRROR前晚掃勁爆頒獎禮9個獎成為大贏家，姜濤與柳應廷（Jer）先後獲男歌手獎，姜濤聽到Jer說未來會繼續努力用作品說話時笑言：「唔准抄我。」呂爵安（Edan）贏得首個個人獎，他表示會保持隨緣態度，盡力做好自己，望有機會跟馮允謙合作。陳卓賢（Ian）多謝大家支持、會繼續努力做更多好作品；盧瀚霆（Anson Lo）則說：「多謝聽過MIRROR歌的觀眾和粉絲，人氣這回事虛無飄渺，更應該多謝大家支持，令MIRROR近年在認可方面提高了不少。」問到有否為未來的頒獎禮增信心？AK說：「我們一直抱參加派對心態，相對得獎數量，更開心是見到許多前輩，可跟其他歌手傾合作機會。」提到早前在社交網發文惹退團疑雲，AK強調絕非退團，又指姜濤和Lokman的簡介都沒寫MIRROR就照跟，大家都知他是MIRROR成員，沒想到變成誤會，笑問會否表忠平息疑慮？AK說：「我愛MIRROR，Yeah！公司加人工！」ERROR前晚與MIRROR同獲組合獎，他們笑言：「終可同MIRROR平起平坐，冇對比就冇傷害，因我哋呢世都攞唔到金獎！」欣宜就自嘲表演時跌倒，她說：「第一次台上仆親，好似反轉嘅烏龜！只怪我對腳太短，裙又太長，好彩企得返起身，面皮和天然墊（指屁股）夠厚！」而林家謙昨出席活動時，就被問前晚獲連奪兩獎會否對其後的獎項更有信心？他笑謂：「有獎當然開心，無亦不介意，我會保持不卑不亢的信心。」