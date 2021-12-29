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炎明熹償願面對MIRROR

2021-12-29 列印
■炎明熹和姚焯菲均奪得新人獎。
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　　炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）前晚齊奪勁爆新人獎，15歲的Chantel更是新城頒獎禮最年輕得獎女歌手。談到勢成為首批在ViuTV亮相的TVB藝人，兩人均稱不知道，也沒聽聞TVB與港台合辦頒獎禮。
　　Gigi早前出席《叱咤》記者會只望到MIRROR離去時的背影，她笑謂：「今（前）晚他們坐正前面，他們行埋座位時終有機會見到，我有點頭，但燈光閃閃，未知他們是否看到！」

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