吳浩康申紅館檔期八度落空

吳浩康前晚在《勁爆頒獎禮》有份抬暈低的鍾雨璇離台，對於獲獎直言感到驚喜，下一目標就是在紅館開騷，他自爆在18年起，八度入紙申請紅館檔期均被拒，問他是否希望明年在紅館開20周年演唱會？他坦言：「過往20年做得不夠好，留待30周年吧！」獲兩獎的許靖韻最開心與林家謙齊奪唱作人獎，她亦祝福鍾雨璇早日康復；李靖筠前晚首度參加《勁爆頒獎禮》，對於得獎感到意外和驚喜。