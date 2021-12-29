香港觀影人次破100萬 《蜘蛛俠：不戰無歸》吸逾1億

■港產片《梅艷芳》票房累收逾6000萬！

湯賀蘭、辛蒂亞和班尼狄甘巴貝治等主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》本月15日起，在各地上映，橫掃多地票房，12天累積超過10億美元票房，極速成為本年度全球票房冠軍！香港方面，電影公司方面指，該片前日上映第13日衝破1億票房，入場人次突破100萬！是疫情後本港首部票房收入過億的電影，成績驕人！截至昨日中午，《蜘蛛俠：不戰無歸》在香港及澳門的累積票房逾1.07億元！據香港票房有限公司資料指出，今年聖誕電影檔期（12月24至26日）票房收入，《蜘蛛俠：不戰無歸》收逾2249萬元奪冠，第二位是奇洛李維斯主演的《22世紀殺人網絡復活次元》，收逾705萬。已上映46天的港片《梅艷芳》，聖誕檔收逾94萬，截至前日累收逾6057萬，位居聖誕檔票房第四位。