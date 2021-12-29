So Ching多謝男友 Win Win首回應寸嘴Live 芯駖一講Gao即喊 「超酸」大方提舊愛Alton

鏡仔鼓勵■MIRROR一做完訪問，AK同AL見到芯駖即刻上前安慰及鼓勵對方。

你好Haters■Win Win坦言比賽項目早於半個月前已諗定，Rap詞回應Haters事件只係巧合。

其實冇錯■Win Win因為在IG Live一句「入唔入女團你哋決定嘅咩」被網民群起圍攻，其實佢又無講錯喎。

勁人老師■So Ching跟Edan及Anson Lo歌唱老師Guddy學唱歌一個月，覺得自己有好大進步。

男友幫拖 ■So Ching多謝男友阿Mo及一班Crew幫手排舞，又犧牲聖誕節幫佢跳舞。

講得嘅咩■記者提到見到佢男友喺台上，So Ching先愕然，「哦，係呀。」再問公關，「講得嘅咩？」最後大方回應仲多謝男友。

AL之友■Win Win男友KC（左一）及So Ching男友阿Mo（右一）都有幫Anson Lo跳舞。

多謝KC■訪問期間，Win Win自爆決賽表演嘅舞同男朋友KC一齊排，而KC亦有上台一齊跳（左二）。

介紹返先■Win Win表示一着手排舞就會諗唔到嘢，好彩有男友，「勞苦功高係KC，佢係著名排舞師。」

老友導師■決賽表演前超酸有問Lokman意見，因為後者一直係前者嘅跳舞老師，相識差不多10年。

前度男友■問到前度Alton，超酸冇避忌答得大方，「以前跳舞識，係拍過拖。」睇超酸IG發現兩人同朋友合照，當時係2014年。

癲得超酸■超酸表示揀跳唱《Pretty Crazy》係因為貼近自己性格，至於入女團，佢就話順其自然。

ViuTV真人Show《全民造星IV》總決賽上周六圓滿結束，大熱門19歲Marf（邱彥筒）、28歲Gao（沈貞巧）及19歲Day（許軼）分奪冠亞季軍直入女團，而其他女團名單將於1月12日公佈。梗頸四的35歲芯駖（李芯駖）一提Gao即喊、分別第5及第6名的25歲Win Win（楊安妮）及25歲So Ching（蘇芷晴）嘅男友都有上台一齊跳舞，而排12名的25歲超酸（陳昭煊）比賽以嚟唔算太高人氣，原來佢前度係MIRROR成員Alton，兩人再見亦是好朋友。採訪︰廖思慧、杜淑霞攝影︰葉君海決賽評判謝安琪、谷德昭及30強評審導演陳詠燊均力撐Win Win及芯駖入女團。35歲的芯駖愈戰愈勇，最終奪第四名。芯駖一提亞軍Gao即哽咽，最後更忍唔住喊，「我哋識咗好耐，睇住佢由唔識跳舞到o依家咁成功，我哋一齊經歷好多嘢，好戥佢開心。」對於選擇純唱歌，芯駖明白一定唔夠跳唱高分，「好想喺舞台展現唔同嘅嘢畀大家睇。」比賽完結，MIRROR的Anson Kong及Anson Lo亦有去鼓勵芯駖，人緣相當唔錯。知自己生得唔靚同被強推入女團的Win Win因為在IG Live一句「入唔入女團你哋決定嘅咩」，被網民群起圍攻亂講嘢同醜樣，當事人首回應︰「係一段長嘅Live Cut落嚟，我承認啱啱識我嘅人會覺得嗰日嘅語氣唔係幾好，熟我嘅知我平時都係咁講嘢。我知自己唔靚，有自知之明嘅，想大家Focus返我嘅表演，你入我IG話我醜樣，唔會有任何回應。」玩燒肉Party加Rap（Win Win表示應叫Win Win的說話）玩到上晒癮，就算入唔到女團，以後都會多創作。同時佢又甜蜜自爆當晚負責排舞嘅係佢男友KC，記者發現KC仲有上台一齊跳。入女團順其自然除咗Win Win有愛的伴舞之外，So Ching男友，MIRROR御用Dancer，即參加過《造星I》的阿Mo（李啟言）亦有幫女友伴舞，「好多謝佢，自己排舞好難睇到個畫面，佢幫我度會清晰啲。」她亦提到想入女團係因為想做一個自己滿意嘅作品畀大家睇。而超酸得知自己第12名已好滿足，更忍唔住跳咗兩吓MIRROR新歌《12》嘅舞步，對於網傳舊愛是MIRROR的Alton，超酸大方承認，「好多人都知，唔係一件要瞞嘅事，我同佢o依家都係好朋友。」問到決賽前有冇問Alton意見？她說，「冇問佢但Rap部份有問Lokman，因為同佢一早認識。」