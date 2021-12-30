徐子淇回味與老公過白色聖誕

徐子淇（Cathy）昨日在社交網分享多張雪地靚相，雖然已是四位孩子的媽媽，但相中的Cathy頭上紮了彩帶鬢辮，濃濃少女味，與老公在小木屋前恩愛合照。另外，亦有她與其他朋友的合照，當網民羨慕Cathy有得去旅行時，原來她只是重溫昔日與老公在外地過白色聖誕的旅行舊照，她寫道：「懷念清脆的冷空氣和我們的白色聖誕節。這幾天你的手機記憶中是否也出現了這些？」