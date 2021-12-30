頒獎禮當晚由10位「最佳男女主持」入圍者擔任司儀，梁芷珮首任大騷司儀擔心未習慣望鏡頭。
梁芷珮躋身主持五強自覺叻女
頒獎禮當晚由10位「最佳男女主持」入圍者擔任司儀，梁芷珮首任大騷司儀擔心未習慣望鏡頭。
國安處指涉發表煽動文章 警搜《立場》拘七人 凍結6100萬 質疑資金來源
屢次遭官員批評立場偏頗的網媒《立場新聞》，昨遭警方國安處搜查。警方指《立場新聞》涉嫌在去年七月起，不斷發表煽動文章，昨晨拘捕《立場》編輯及時任董事等七人，指他們涉嫌違反「串謀煽動意圖罪」。當局檢走大量...
2021-12-30
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兩岸ECFA明年繼續實施 國台辦：願維護關係和平穩定
國台辦昨日預期來年內地和台灣兩岸局勢將會進一步複雜嚴峻。發言人馬曉光指，內地宣佈明年元旦起，海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）簽署繼續實施。截至去年底，台企享受了累計約七十億美元的關稅減免；總結本年...
2021-12-30
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美航母「杜魯門號」留駐歐洲 美俄下月十日安全會談
正當烏克蘭局勢持續緊張之際，美國和俄羅斯周二宣佈，兩國官員定於明年一月十日在瑞士日內瓦舉行安全會談，討論各自的軍事活動及烏克蘭局勢發展。此外，俄羅斯和北約也定於一月十二日進行會談，另一個規模更大的會議...
2021-12-30
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華懋13.68億奪大埔滘住宅地
上周五截標的大埔滘住宅地，昨日公佈結果，由華懋以13.68億元力壓其餘七間入標財團奪得，每呎樓面地價約6051元，屬市場估值範圍。地政總署昨公佈大埔滘住宅地招標結果，最終由華懋成功奪地，以地皮可建樓面...
2021-12-30
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港股五連彈斷纜 大型科網股捱沽 假期氣氛濃厚 杜指連升六日
臨近新年，市場假期氣氛濃厚，美股昨晚早段輕微高開，投資者繼續觀望疫情變化。杜指早段升58點，至36456點，連升六天。標普指數升0.3%，至4800點，納指亦升0.2%。 杜瓊斯工業平均指數今晨...
2021-12-30
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卡雲尼「抗逆」襲般尼 魔刀典範
周一英超曼聯作客紐卡素，兩大主力C朗拿度和般奴費費南迪斯因球隊表現差而發脾氣，要靠後備上陣的射手卡雲尼射入扳平一球，獲名宿加利尼維利盛讚鬥志可嘉，指他才是球員榜樣。今晚聯賽聖誕新年快車主場迎戰般尼，卡...
2021-12-30
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美知名漢學家辭世｜漢學三傑最後一人 史景遷著作成西方探討中國近代史翹楚
被譽為美國「漢學三傑」最後一人的耶魯大學榮譽教授史景遷（Jonathan D. Spence），於美國時間2021年12月26日辭世，享年85歲，他生前與孔飛力（Philip Alden Kuhn）（...
2021-12-28
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叱咤我最喜愛打入十強已滿足 炎明熹佛系心態 面對頒獎禮獎項
炎明熹（Gigi）在《聲夢傳奇》學員有份擔正的青春校園劇《青春本我》首度演戲，甫播出首集已獲讚喊戲夠自然，她坦言全靠導演識得撻着她喊掣，又感激飾演父母的姜皓文和陳煒好照顧她，令她更易投入角色。提到打入...
2021-12-30
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社論｜保護可憐孩子 改革社福機構監管
香港保護兒童會（會方）轄下的「童樂居」，有員工涉虐打幼童一事，不斷鬧大，令人震怒，相關的幼兒工作者沒有履行應有職責，好好照料由家長交託的兒童，竟然施以暴力，傷害無力自衞的幼童，既損害他們的身心成長，也...
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韋達蔡約翰班德禮起孖 容天鵬包辦第四口孖寶 薛恩封王告別2021
昨晚舉行二○二一年最後一戰，跑全泥夜宴，薛恩憑韋廄「超能力」、蔡廄「華卓晴」和容廄「皆大開心」三W，最終更成為騎師王。至於韋達另外勝出「都靈紅星」，鞍上人班德禮則另贏「大眾勝利」，齊齊起孖。其餘容天鵬...
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