  • 2021年12月30日 星期四
  • 17º
  • 82%
熱門： 立場新聞陳朗昇何韻詩陳宛蔚Win Win

日報新聞 > 娛樂

梁芷珮躋身主持五強自覺叻女

2021-12-30 列印
■梁芷珮與林溥來將為台慶頒獎禮任司儀。
Previous Next

　　《萬千星輝頒獎禮2021》「最佳男女主持」最後五強林溥來、梁芷珮、吳幸美及譚玉瑛昨出席記者會，梁芷珮自言信心不大，笑言大家未能外遊才追睇其節目，躋身五強已覺叻女，睇好陳貝兒及譚玉瑛，又預告下月27日赴北京拍冬奧新節目逗留30日，有「氣泡」安排不需接受檢疫，但只能留在冬奧相關場地，屆時會與老公前往，子女留港由父母照顧。
　　頒獎禮當晚由10位「最佳男女主持」入圍者擔任司儀，梁芷珮首任大騷司儀擔心未習慣望鏡頭。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd