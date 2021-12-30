木村發文賀香取結婚破反面傳聞

日本組合SMAP前成員香取慎吾，前晚宣佈已與拍拖20多年的圈外女友結婚。SMAP在2016年解散之後，香取與稻垣吾郎及草彅剛離開尊尼事務所，另組成三人組合新地圖，他公佈婚訊後，稻垣及草彅都送上祝福，另一舊隊友中居正廣亦表示很開心。不過外界更留意木村拓哉會否送上祝福，最終木村在較後時間發簡短聲明：「恭喜、恭喜、恭喜」，並解釋連續三個恭喜的意思，第一個是給香取本人，第二個是送給其妻，第三個是送給二人將來有可能會生BB。去年草彅同樣在年底公佈婚訊，木村亦發出一模一樣的聲明。一直有傳SMAP在解散時，木村與香取鬧不和；有指木村祝賀香取，令外界感到SMAP成員並沒有反面。