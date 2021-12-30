與Stephy分手半年 王子被指撻着郭雪芙

■王子與Stephy情已逝。

「王子」邱勝翊早前與拍拖三年的鄧麗欣（Stephy），今年6月宣佈分手。昨日傳出王子和合作電影連咀六次的「台灣女神」郭雪芙，戲假情真撻着愛火！有寶島傳媒攝得王子近日搭的士到郭的寓所，到晚上就駕駛自己的座駕離開，疑似已「進駐」女方香閨！雙方的經理人公司其後回應傳媒查詢時，均指王子和郭雪芙是朋友關係。圖：網上及資料圖片