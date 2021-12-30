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吳宗憲涉毒兒子擬赴內地發展

2021-12-30 列印
■吳宗憲（左）指鹿希派（右）在路邊涉吸毒被捕，令他丟臉！
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　　寶島「綜藝天王」吳宗憲的兒子鹿希派（本名：吳睿軒），日前在台北路邊涉吸食大麻捲煙被捕後獲保釋。
　　鹿希派昨出席新碟記者會，再三強調不知當時吸的是大麻。吳宗憲左思右想決定出席記招，並爆粗罵子笨到在路邊吸大麻被捕！記者問吳會否擔心其子稍後到內地發展音樂工作，或因涉毒被關？吳聞言怒道「那就被關到死」！

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