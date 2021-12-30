黎姿張栢芝佳節暢聚派心

現年50歲的「凍齡女神」黎姿（現名：馬黎珈而）和41歲的張栢芝是好友，不時交流美容及時裝心得，日前趁聖誕佳節歡聚，黎姿在社交網分享聚會短片，可見她和栢芝一起派心心！黎姿讚栢芝道：「跟栢芝聊天是一件很享受很開心的事。除了因為我們實在有太多共同話題之外，她的爽朗總能帶給身邊朋友正能量。」她亦覺得每次見面，時間都過得特別快，希望很快可以再聚呢！