叱咤我最喜愛打入十強已滿足 炎明熹佛系心態 面對頒獎禮獎項

■面對咁多鏡頭拍喊戲，Gigi緊張到喊唔出。

■最終靠導演引導，Gigi順利完成第一次喊戲。

■Gigi自言平日甚少喊，特別在其他人面前。

■Gigi憑首支單曲《真話的清高》入圍各大音樂頒獎禮。

■一直得到「Gi炎粉」全力支持，成為Gigi爭獎信心來源。

■Gigi新年願望是早日疫情穩定，可跟父母見面。

■日前Gigi及Chantel在《新城勁爆頒獎禮2021》奪得「勁爆新人獎」。

■Gigi雖然演出被讚，但覺得自己演技仲未合格。

■Gigi大爆Chantel經常忍不到笑累街坊。

■姜晧文教Gigi放膽演，不用怕NG。

■演Gigi父母的姜皓文和陳煒，對她照顧有加。

■Gigi坦這最初是不好意思才會拒絕陳煒食糖水邀請。

炎明熹（Gigi）在《聲夢傳奇》學員有份擔正的青春校園劇《青春本我》首度演戲，甫播出首集已獲讚喊戲夠自然，她坦言全靠導演識得撻着她喊掣，又感激飾演父母的姜皓文和陳煒好照顧她，令她更易投入角色。提到打入「叱咤我最喜愛女歌手」十強，她已覺好滿足，16歲人仔仲好老積話對獎項順其自然，但不會信心全無，因望憑獎項答謝一班「Gi炎粉」（粉絲專屬暱稱）。比賽完《聲夢傳奇》後，Gigi完全沒想過再有拍劇機會，「以為比賽完咗就完咗，估唔到成件事好似流水線咁樣，一直延續落去，跟住有演唱會仲係我哋15個人，再有今次青春劇又有我哋15個，仲加埋《盛舞者》嘅一班學員，成件事好連貫，同埋畀好多機會我哋去嘗試。」爆Chantel為罪魁禍首談到首集喊戲獲讚夠自然，Gigi坦承最初完全喊唔出好唔掂，只是慢慢進步，「第一次拍喊戲係同Chantel（姚焯菲）一齊，嗰陣時就喊唔出，點解Chantel喊到我自己喊唔到呢？自己要反省吓，因為練習時我係喊到，但嗰日有記者嚟探班，有咁多鏡頭對住我就喊唔到，導演見我遲遲都未喊，就引導我去喊，不過導演就話自己喊好過人哋引導，因為引導你喊會篤中你一啲唔開心嘅位，自己要好多時間去處理嗰件事，自己喊相比起嚟冇咁難受。」不過追問她導演在耳邊講了甚麼撻着她喊掣，她就笑得好古惑話，「我係唔會講，一直都冇講出嚟。」自言好少喊的Gigi，聽歌亦有助她拍喊戲，特別是劇中插曲、由Aska（張馳豪）和蓮姐（林君蓮）創作的《複雜》，「開頭聽呢首歌冇乜感覺，慢慢喺套劇度，開始熟識個角色，同埋熟識自己個背景，慢慢就代入到就喊，第一次喊時真係未咁代入到，每日拍對角色理解再深啲，後尾拍嘅喊戲真係順利咗。」她仲好叻話完全不用靠眼藥水喊，「通常化妝師姐姐幫我滴眼藥水都會吸晒，因為我隻眼真係太乾，所以最終都係自己喊多過用眼藥水。」Gigi喊唔叻，不過笑就好容易，她仲踢爆罪魁禍首是Chantel，「其實我一開頭冇笑，我要喺度爆Chantel出嚟，佢忍唔到笑，因為我見到人笑我就會笑，我忍笑忍到到成張櫈都係汗，忍到啲汗標晒出嚟。」獲劇中父母特別照顧劇中姜皓文和陳煒飾演Gigi父母，她初次跟大前輩合作難免緊張，幸好這對「父母」好識教女，「開頭會有少少驚連累大家，但係姜皓文前輩同我講『你唔好驚NG，即使再好嘅演員都會有NG或者讀錯對白，所以你唔好理呢啲嘢，總之將你啲情緒代入角色，投入同去享受過程就得。」至於廚藝了得的陳煒就最着重「囡囡」伙食，「佢驚我食唔飽，第一次見佢就問我同姑丈食唔食魚片雲吞嗰啲，我話唔使，佢最終都買咗，第二次同劇入面嘅爹哋媽咪拍，佢就問我飲唔飲糖水，我就話『前輩真係唔使，我真係揀唔落手，你哋食就OK』佢竟然話『你既然揀唔落手，就全部點晒佢啦』唉！後尾我都揀咗個糖水。」而她最難忘有場同「父母」開餐戲，「佢哋塞晒啲嘢畀我食，搞到我成個口都係嘢食，feel到好有一個家庭嘅感覺。」對於首度參加各大音樂頒獎禮，早前更成功打入「叱咤我最喜愛女歌手」十強，Gigi特別感謝一班投票的粉絲，「自己始終係個新人，大家咁支持我已經好開心，我真係冇話要入到五強，我本身以為自己連十五強都入唔到囉！冇諗過大家會投票畀我（最終入到十強？）真係好開心，好多謝大家支持，真係唔知講咩好。」至於對新人獎會否信心較大，她就貫徹佛系態度，「呢啲嘢就順其自然啦！如果自己太在意嗰樣嘢，就會令到自己有壓力。」但她為了粉絲不會完全冇信心，「我唔想辜負fans對我期望，所以如果我有呢個能力，我都會盡力做好自己，但係攞獎呢啲就順其自然。」不過她剛攞「勁爆新人獎」，算有交待。採訪：杜杜 攝影：葉君海髮型：Bluedy Wong化妝：King Yip@KingsMakeup