■謝安琪稱見到樂壇年輕力量，令她得到鼓勵！

■Jer坦言很榮幸能與Kay合唱。

謝安琪（Kay）前晚在會展舉行音樂會，親邀MIRROR成員、「發放愛和能量」的柳應廷（Jer）擔任壓軸嘉賓合唱。Kay表示很喜歡Jer，被他唱歌的熱情和愛吸引，故邀他任嘉賓。Jer對Kay說：「我以前常聽你的歌，是我超級超級鍾意的歌手。」Jer認為歌曲有很大力量，故慎重揀歌抒發不開心，Kay再說：「所以我好鍾意你。」Kay在音樂會尾段獻唱《山林道》送給離港的一位好友，最後唱代表作《囍帖街》作結。另外，Kay亦透露，兒子很喜歡Jer和另一位MIRROR成員Anson Kong，兒子近兩年聽很多廣東歌，學識很多中文字，她已親自多謝歌手和填詞人呢！