梅艷芳逝世18周年 歌迷星光大道獻花悼念

■王丹妮（左三）與粉絲齊乘搭電車。

昨日是香港一代巨星梅艷芳逝世18周年，眾多粉絲舉行不同活動悼念她。有粉絲到省善真堂拜祭梅姐的靈位，有粉絲到尖東星光大道的梅艷芳紀念銅像前獻花悼念。梅姐傳記電影《梅艷芳》票房破6000萬，片商出資安排讓全港市民昨日免費乘搭電車，答謝各方對該片的支持，及作為送給港人的禮物，該片女主角王丹妮亦和多位粉絲在電車上緬懷梅姐。劉培基前晚貼文悼念摯友梅姐，並分享多張梅姐在最後演唱會的舞台造型照，包括由他剪裁及縫製的婚紗，他感觸寫道：「我們只有一次的緣份，最初我把你長髮剪了，最後我給你做了嫁衣……」。