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軒仔中環吸睛：自己都想去睇！

2021-12-31 列印
■宣傳片中的軒仔栩栩如生！
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　　張敬軒最近跟ZTYLEZ合作拍攝香港首個「Naked-eye 3D」宣傳片，日前於中環興瑋大廈外牆熒幕首播！很多人大讚3D效果逼真，有網民笑言掛住睇軒仔搞到「呢世都過唔到馬路」！有粉絲就站在街上等足半個鐘等軒仔「出現」！
　　軒仔表示很榮幸有份創先河，「自己都好想落去睇吓！希望我唔會嚇親大家。」

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