Stephy祝福王子：不論戀情真假

■林明禎雀躍拜早年。

鄧麗欣（Stephy）和林明禎等，前晚齊拍攝賀歲片《飯戲攻心》。談到舊愛、「王子」邱勝翊被傳與郭雪芙戲假情真拍拖，Stephy表示：「總之是真的會祝福，不是真也會祝福他。（與王子仍有聯絡？）我不會去八卦，等他自己回應啦。」Stephy又笑言，新一年最希望可以早日去旅行！