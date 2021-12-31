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Stephy祝福王子：不論戀情真假

2021-12-31 列印
■Stephy擺派心甫士任影！
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　　鄧麗欣（Stephy）和林明禎等，前晚齊拍攝賀歲片《飯戲攻心》。
　　談到舊愛、「王子」邱勝翊被傳與郭雪芙戲假情真拍拖，Stephy表示：「總之是真的會祝福，不是真也會祝福他。（與王子仍有聯絡？）我不會去八卦，等他自己回應啦。」Stephy又笑言，新一年最希望可以早日去旅行！■林明禎雀躍拜早年。
■林明禎雀躍拜早年。


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