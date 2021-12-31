拍《致命24小時》凌辱戲痛過生仔 湯怡任潘燦良撻落地 狂摑兼瀨面

示威瀨面

狂摑勁搖

撻落地下

從後熊抱

打到紅腫

■戲中失明的Kathy，仲有着內衣性感演出。

■Kathy講到被虐打過程，搞到燦哥個樣內疚又尷尬。

■私底下湯怡、潘燦良和吳卓羲有傾有講，相處融洽。

今年先後榮升人妻兼人母的湯怡（Kathy），在即將上映新戲《致命24小時》可謂瞓身演出，戲中Kathy被老公吳卓羲連累，搞到俾仇家潘燦良搵上門，慘遭凌辱24小時。當中的虐打戲拍足一星期，Kathy日日俾潘燦良狂摑搞到面都腫，由梳化撻落地差點整傷腰骨，仲要冇預警下俾燦哥任瀨面，而且全部親身上陣，加上情緒起伏好大，Kathy形容直情痛苦過生仔。Kathy跟燦哥16年合作ViuTV劇《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》演兩夫妻後，今次再碰頭竟然變仇人，Kathy要俾對方不停虐打，雖然拍攝已相隔兩年，她仍記憶猶新，「嗰場戲不得了，對我嚟講非常之痛苦，我覺得比生仔更加痛苦，因為嗰場戲斷斷續續拍咗成個星期，有時仲要跳拍，有時正常食吓飯，有時無端端俾佢打，跳嚟跳去啲情緒上好多起伏，同埋都唔夠膽太開心，無論返到屋企或者喺片場都好，嗰場戲燦哥都兩難，佢真打又唔係，佢唔打又唔係，就位又唔得，所以最尾全部真打嘅。」塊面摑到紅又腫戲中Kathy整塊面被摑到又紅又腫，她強調絕非特效，「真係㗎！唔係特效㗎！」卓羲亦補充，「唔係咬棉花㗎！CG都做唔到咁靚啦！」問到被打得這樣慘，老公麥秋成會有何反應時，Kathy竟搞笑話：「可能佢想做燦哥個角色呢！？抑壓太耐嘛！哈哈！講笑講笑！我相信佢都會肉赤，始終見到自己另一半俾人虐打，我自己睇返都忍唔住係咁喊，諗起當時嘅畫面同埋好多嘢，嗰時因為太多瘀痕，特登着長抽衫長褲返屋企食飯，驚嚇親屋企人。」聽見Kathy講，全程表現得勁尷尬的燦哥，被追問如何面對麥秋成時，搞笑答話：「過去咗嘅事就唔好再提！」但他承認最初知演殺手覺得有趣，自己從未試過這類兇殘角色，但拍落先發覺是演員生涯中最難演一場戲，「因為啲招真係度唔到，佢（Kathy）個角色又係盲，究竟邊一下抽佢，邊一下撻佢，度咗大概位置就roller機拍，好多都係即時反應，當時個腦轉得好快，潘燦良身份就怪責緊自己點解咁樣對待佢，個角色身份就覺得要打落去，內心來來回回人間地獄咁樣經歷嗰個拍攝。佢弱質纖纖一位美少女，唔忍心，真係打唔落㗎！要狠心先得，打完之後我係好內疚，扯佢頭髮、摑佢、喺梳化度拖佢落嚟，一拖佢跌咗落地，個心諗冇事嘛！但唔理住做埋先，做埋先至入院！」導演即場加瀨面不過燦哥能放心打，只因Kathy早派了定心丸，「我同佢講，你真打真做啦！你點樣做都冇所謂，拍咗先算啦！因為好多嘢就住冇咗個感覺，又演得唔舒服，睇佢點畀我，咪點樣交番畀佢，好多動作係直接諗。不過每次一cut機，燦哥都好關心我。」但瀨塊面一幕，當時被打到暈暈哋差點休克的Kathy，事前全不知情，「我唔知㗎！導演加上去。」原來燦哥事前也不知，完全是導演葉念琛即場指揮去演，「佢暈暈哋，我又好狂咁搖緊佢，對住佢老公（卓羲）錫佢，跟住導演就喺Mon嗰邊嗌出嚟『阿燦瀨佢，瀨佢塊面』，嗰刻佢係突破咗我個人性。」講到戲中夫妻全部為錢反目，問到Kathy老公麥秋成副身家有冇畀晒她，她笑說：「有啲嘢佢交畀我咪幫佢保管住囉！其實都係for小朋友嘅啫，哈哈！」燦哥笑Kathy幾賢妻，她即反問：「你有冇畀錢老婆（蘇玉華）？」燦哥說：「梗係有啦！佢需要嘅時候咪畀囉！（平時擺自己度？）我哋各自都好好保管自己啲嘢嘅，哈哈！」見Kathy和燦哥大講另一半，仲單身插不到嘴的卓羲坦言好羡慕，「睇到都幾幸福，都恨㗎！但隨緣啦！」採訪：杜杜 攝影：沈健程髮型：Ian Wong@ii salon（Ron）、木子維納Vena（Kathy）化妝：Marsha Ma（Ron）、木子維納Vena（Kathy） 服裝：MARK FAST（Kathy）場地：The Crown@英皇駿景酒店