■《Sing A Live》大玩搖滾風，是Karen的新嘗試。

■Karen參加《造星III》令她正視唱歌有技巧冇感情問題。

■Karen希望攞出真感情面對觀眾，演繹歌曲能感動更多人。

■早前Karen參加TVB《演鬥廳》，開心成為「MVP」。

■買了耳機的Karen，現在唱Live不會只懂大聲和飆高音。

龔柯允（Karen）最近推出親自作曲新歌《Sing A Live》，首次嘗試搖滾曲風，唱出對現場演繹及音樂態度的心聲。Karen直言早知自己唱歌有技巧冇感情的問題，但一直逃避亦搵不到方法解釋，到去年參加《全民造星III》逼使她要正視，嘗試攞出真感情面對觀眾，希望演繹歌曲能感動人亦能感動到自己。採訪：杜淑霞 攝影：葉君海 髮型：Adam Hui@Duet Cuts服裝：mi - tu 場地：Duet Cuts & Cups《Sing A Live》早在Karen來港初期，住在60呎劏房時寫，當時是人生最低潮，所以歌曲帶點憤怒味道，監製Eward Chan即給予她初嘗搖滾曲風，「佢覺歌曲除咗脆弱仲有憤怒，佢叫我將啲燥底攞出嚟，錄音時我將啲不憤、好憤世嘅嘢攞出嚟，不過我呢一面以往唔敢攞出嚟畀大家睇，怕大家討厭。」Karen新歌有兩個意思，除了想講唱Live態度外， 而「Alive」拼埋就是活着。她自言音樂路並不平坦，在馬來西亞出道時只懂跟安排去唱，變成只識唱甜美風歌曲，到現場爆咪演繹獲讚，她就不斷大聲唱及飆高音，後來才知這種方式大家未必接受，「除咗《造星III》，之前好多人都講過我唱歌冇感情，或者好多技巧，成日飆高音，《造星》後都搵緊方法但好難，唔係今次做到下一次都得，唱live時好多包袱放唔低，首先要承認自己唔夠好先，面對呢啲評語時都會受傷，當然唔係覺得人哋講得唔啱，或者特登傷害我，反而係講得好啱先至好受傷，要打碎保護自己呢塊牆，就係呢首歌講嘅嘢。」Karen又解釋以往養成爆式唱腔，除了因不敢攞真感情面對觀眾，還笑指因窮買不起耳機，「好多時因為現實環境，唔敢攞自己好脆弱嗰面去面對大家，我唱歌路線比較爆式，因為我嘅掌聲都係呢啲嘢而得到，加上我以前表演嘅場合係冇耳機，台下又嘈吵，聽到自己把聲方法就係大聲，同埋可以令大家靜落嚟專心聽我唱歌，呢個都係《Sing A Live》入面嘅歌詞講到，希望人哋尊重我台上表演，但而家我會細聲番唱，因為我投資咗個耳機，哈哈！」