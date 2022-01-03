■泳兒沒想過能再奪叱咤獎！

■林家謙為今屆頒獎禮大贏家。

鄭欣宜前晚榮膺《叱咤頒獎禮》雙料歌后，首奪叱咤樂壇女歌手金獎及重奪我最喜愛的女歌手，她直言感到「好癲、好黐線」！感謝公司和大家投票、沒忘記和放棄她。欣宜笑言許廷鏗比她喊得更厲害，眨眼當歌手十年，這兩個獎對她特別有意義。問到是否為已故的媽媽（肥姐沈殿霞）爭光？欣宜認為每人的起步點不同，重點是做好作品。個人奪5獎的林家謙成為大贏家，他謙稱毋須計數亦不計較有無獎，明天是新一頁，不會有壓力。泳兒則憑《荊棘海》獲歌曲獎，於台上激動爆喊，在後台受訪時亦忍不住再落淚，她說相隔15年重上叱咤頒獎台，坦言曾想過轉行，但最喜歡唱歌，故咬緊牙關繼續歌唱事業。