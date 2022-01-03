■東東玩滑板時真係堅型，仲大玩花式Ollie。

■東東同經理人KB似friend相處，見面仲會打打鬧鬧。

■東東在96強入60強表演《側面》，她形容當時唱歌是災難級。

■東東連男人都扮埋，勝在夠搞笑。

■東東為樂隊Zpecial《深夜告別練習》拍MV，被徐濠縈發掘任模特兒再介紹給KB。

■比賽中，東東嘗試多個造型，性感look當然獲讚。

東東（郭東彩）在《全民造星IV》最終30強止步，對成績她已覺滿意，認為這幾月零收入兼使凸，但賺到遠比想像多。舉手被foul的東東，又指對做女團興趣不大，未來想嘗試行演員路，自評唱歌災難的她更自爆被邀獻魔音。而經理人KB亦讚東東整個比賽表現達80分，之後會依她興趣鋪路發展。 採訪：杜杜 攝影：葉君海髮型：Terry Yeung@Yonda Hair 服裝：服裝提供：HER東東直言最初對參賽沒野心，以為第一輪已被踢走，想不到能玩到30強，已超額完成比賽，對於舉手被foul獲外界讚型，她承認唱歌跳舞並非想發展方向，未來除繼續踩滑板和做美甲外，還想當演員，「我細個已經好鍾意做戲，有參加過戲劇班，小學時喺大會堂表演過，但大個就冇乜機會接觸戲劇，我就想而家開始接觸番，慢慢學番點樣做戲。」比賽除了令東東認清方向，賺得最多是友誼，「參賽最初我係摺摺哋，份人比較慢熱，一開始諗會唔會有好多八婆嘢，但呢班女仔都好善良同好易相處，仲可以玩到好癲。」不過她承認比賽期間零收入，現要積極搵錢，「呢幾個月都係靠積蓄同之前工作出嘅糧為生，都有啲壓力，因為唔計食飯買衫嗰啲，淨係坐的士都使咗4千蚊，嚟緊美甲店會開番，努力搵錢先。」她承認知名度提升，令美甲生意和工作都增加了20%，更不但有人冒名而來搵她美甲，還有邀請自評魔音的她獻唱，「唔單止係女仔，令我驚訝係有男仔問過話想搵我整指甲。另外，我喺DM收到個邀請叫我唱歌，我都嚇一嚇，不過冇錢嘅後尾都拒絕咗，不過有錢叫我去表演我嘅魔音就考慮吓，哈哈！」KB話撇清同東東關係也覺她表現不俗，「我會計番佢以前又啞又跛，所以會畀佢80分，差嗰20分真係喺唱歌方面，但佢最尾嗰個表演我真係O晒嘴咁正。」作為經理人KB強調會先揀東東喜歡的工作給她，「唔會叫佢做搵錢機器，首先問佢想唔想做，佢鍾意做先可以感染到觀眾，下年佢想學戲會畀佢學。」