鍾嘉欣膺「馬來西亞最喜愛TVB女主角」 譚俊彥連奪兩視帝獎 林夏薇爆冷封后

■林夏薇憑《七公主》首膺視后！

■未能贏得最佳女主角獎，鍾嘉欣表示完全沒感到失望。

■姜麗文激動領飛躍女藝員獎！

■朱敏瀚獲男配角獎。

■《聲夢》學員憑《造夢時學會飛行》獲電視歌曲獎。

■姜大衛領萬千光輝演藝大獎，狄龍、秦沛及眾後輩見證。

■陳瀅與譚俊彥獲傳媒最喜愛男、女衣着大獎。

■羅天宇和丁子朗齊奪飛躍男藝員獎。

■馬國明坦言沒想過會再得獎。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》，昨晚於電視城舉行（得獎名單見附表）。譚俊彥以大熱姿態連奪最佳男主角及馬來西亞最喜愛TVB男主角成雙料視帝！林夏薇則憑同樣贏得最佳劇集獎的《七公主》，爆冷擊敗大熱對手、專程自加拿大回港出席的鍾嘉欣，奪得視后寶座；鍾嘉欣則憑《星空下的仁醫》獲馬來西亞最喜愛TVB女主角獎。被指視帝、視后大熱的譚俊彥和鍾嘉欣，昨晚在TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》齊奪大馬視帝、視后大獎。譚俊彥其後再下一城，憑《換命真相》首奪最佳男主角成為雙料視帝！譚俊彥感觸地說：「想同媽媽講對不起，近年我好少打電話給你，不是不愛你而是姓譚的男人全部放心中。」並公開對媽咪講「我愛你」，多謝太太和子女，昨日亦是他的7周年結婚紀念日；譚俊彥的父親狄龍昨晚亦有出席頒獎禮。林夏薇：幸好沒放棄林夏薇則憑《七公主》擊敗大熱勁敵鍾嘉欣，首封視后的她激動落淚，並提到04年投考中央戲劇學院，由跑龍套到站上頒獎台，自稱資質不好用了17年，感謝學院老師教她學做戲先學做人，要堅持初心，幸好自己沒放棄，特別要多謝媽媽，她說：「當初媽媽不支持我入行，今日證明你個女係得！」而憑章以芯一角榮封大馬視后的鍾嘉欣坦言，不管誰得獎都替他們高興，她更多謝TVB這所母校；憑《換》劇時光一角獲大馬視帝的譚俊彥，則感謝TVB給他很多難忘時光！馬國明再現「天然呆」去年飛躍獎得主朱敏瀚憑《換》劇奪男配角獎時滿臉驚訝，他受訪時稱沒準備獲獎，他在台上遺漏未有多謝女友余思霆，故補鑊感謝她支持！馬國明憑《星空下的仁醫》況叢昕一角，第四次獲最受歡迎男角色獎，沒想過得獎的他再現天然呆，他笑言望與新劇拍檔林夏薇一起慶祝！李佳芯就憑《愛美麗狂想曲》王麗美一角獲最受歡迎女角色獎，亦稱估不到自己會有獎！