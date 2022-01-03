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YoYo贏女配角獎 王浩信隔空恭喜

2022-01-03 列印
■憑《寶寶》獲獎的YoYo高舉獎座。
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　　陳自瑤(YoYo）加入TVB 17年昨晚憑《寶寶大過天》奪得最佳女配角獎，亦是她首個電視獎項，她致謝詞時，激動地感謝公司高層、幕後團隊、好友和所有家人。
　　對於未有「點名」多謝老公王浩信，YoYo受訪時稱：「多謝屋企人已概括在內。（老公不在場見證？）已很開心。」王浩信其後亦在個人社交網動態分享YoYo領獎截圖，並以英文寫上「恭喜」！■王浩信分享YoYo獲獎的截圖。
■王浩信分享YoYo獲獎的截圖。
■YoYo以性感戰衣出席頒獎禮。
■YoYo以性感戰衣出席頒獎禮。


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