陳曉華生日自爆三人同牀

■陳曉華和何廣沛扮萌合照。

陳曉華、何廣沛和吳業坤等，昨日齊出席TVB劇集《異搜店》宣傳活動，眾人齊慶祝陳曉華昨日踏入27歲，她坦言恨在工作中度過生日已久，希望《異》集獲好評。陳曉華表示不心急「脫單」，近來大節日都是黐住朋友一起慶祝很開心，雖然朋友們均是一對對，但沒嫌棄她做「電燈膽」，她更自爆曾與一對情侶去旅行，三個人睡在一張牀！當情侶好友吵架時，她就會幫手調停。而何廣沛就談到好友姜麗文和譚俊彥前晚在TVB頒獎禮獲獎，他坦言比自己得獎更開心呢！