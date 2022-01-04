■姜濤被大班人追殺！

■被槍指頭的姜濤Chok爆。

姜濤前晚在社交網上載新歌《鏡中鏡》的新MV片段，MV中有姜濤滿臉鮮血被追殺的畫面，更有他被手槍指頭的鏡頭，極具電影感。姜濤有感而發寫道：「外面的聲音不可怕，真正可怕的，是自己內心的聲音，而當你學會和自己內心的聲音共存，你將無所畏懼，這就是我的答案。」不少「姜糖」留言表示：「開心找到你的答案。」更有粉絲指姜濤的新歌打破他以往的風格，大讚他的表現和製作均很出色！