夫妻互動「可喜可賀」 陳自瑤得獎 回謝王浩信祝賀

■YoYo轉貼老公祝賀圖片並說「Thank you」！

■鍾嘉欣與粉絲開香檳慶祝。

■王浩信前晚未有出席頒獎禮。

■雙料視帝譚俊彥接受粉絲祝賀。

■林夏薇憑《七公主》榮封視后，該劇亦勇奪最佳劇集獎。

陳自瑤（YoYo）前晚憑《寶寶大過天》在TVB《萬千星輝頒獎禮2021》奪得最佳女配角獎，她其後受訪時指在台上感謝家人已包括老公王浩信，王隨即在社交平台發文祝賀她，其後獲YoYo轉發並向老公講「多謝」，夫妻互動和上年男方獲獎，女方「冇表情」的情況大相逕庭，被不少網民指婚姻關係再度「升溫」！王浩信前晚在老婆陳自瑤（YoYo）得獎後，隨即在社交網限時動態分享老婆領獎的畫面道賀，YoYo其後轉發並向老公講「多謝」，這對近年屢傳婚姻不穩的夫妻，再次在社交網高調互相關心，令網民紛留言表示「可喜可賀」，亦引起網民揣測兩人正式「破冰」！粉絲守候賀得獎偶像YoYo前晚回家後再發長文，剖白入行21年終獲獎百感交集，亦感謝已故的伯樂錢國偉帶她入TVB，又感謝發掘她拍第一部電影的劉國昌導演。YoYo亦獲好姊妹黃翠如透過視像恭賀，翠如亦表示為《七公主》奪最佳劇集及林夏薇憑該劇贏視后感動。出爐「大馬視后」鍾嘉欣在頒獎禮離場後，與電視城外守候的粉絲開香檳慶祝，期間，與粉絲合照的胡鴻鈞見到鍾嘉欣即化身小粉絲集郵，嘉欣就讚他似韓星池晟，未幾有警車到場驅趕現場人士返回行人路。嘉欣指此行回港是為處理私事，適逢TVB邀請參與頒獎禮。雙料視帝譚俊彥亦獲守候粉絲送上鮮花祝賀，粉絲們紛恭喜他及鼓勵他繼續努力拍更多好劇！最受歡迎電視男、女角色獎得主馬國明及李佳芯、飛躍進步獎得主姜麗文，亦獲粉絲到場打氣！《萬千星輝頒獎禮2021》跨平台直播平均收視為27.6點，逾179萬觀眾，曾志偉頒發「專業精神獎」予馬慶豪時錄得最高29.1點、高達190萬觀眾。