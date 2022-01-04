傳紅杏出牆致離婚 《造星IV》Ash獲前夫證清白

■有網民聲稱日前平安夜，攝得Ash和MC（張天賦）齊購物的相片。

■Ash獲前夫發文澄清出軌傳言。

ViuTV真人騷《全民造星IV》三甲已塵埃落定，23歲靚聲索人妻鍾卓穎（Ash）60強出局，但人氣未受影響，工作不斷，早前更擔任MC（張天賦）的MV女主角。Ash參賽期間曾在社交網發文多謝老公支持，豈料相隔幾個月，其夫日前連出3個post公佈離婚返回台灣。Ash在限時動態留言承認離婚，強調雙方是和平分手及祝福對方。隨着離婚消息曝光，有網友指Ash涉出軌致離婚。Ash的前夫昨日在限時動態力撐前妻道：「我跟卓穎是和平分開，希望各自都有更好的人生，我看了很多人講了很多話都不去證實就在抹黑。」他更指離婚原因是他的問題，「他（她）並不是為了當明星不要我，是我一而再再而三的讓他（她）失望，導致現在的情況。」Ash的前夫更自嘲又肥又醜又窮，問網民「你們會跟這樣的男人一起甚至結婚嗎？」更叮囑網友不要再攻擊Ash。圖：網上及資料圖片