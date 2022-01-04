古仔《G風暴》內地票房破3億

■古仔細心引導張敬仁入戲。

古天樂、張智霖、鄭嘉穎和宣萱等主演的《G風暴》在內地上映三日，票房已衝破三億人民幣，香港票房則有逾348萬元。古仔表示：「感謝每一位入場觀眾！」古仔在幕前幕後均一絲不苟，《G風暴》有一幕是張敬仁企圖以自殺式炸彈與宣萱同歸於盡，古仔當日從旁引導張敬仁入戲，更細心地和幕後人員研究服飾和道具炸彈，務求呈現更真實的畫面！