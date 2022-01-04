  • 2022年1月4日 星期二
  • 19º
  • 64%
熱門： 疫苗氣泡2022年omicron車禍強檢

日報新聞 > 娛樂

古仔《G風暴》內地票房破3億

2022-01-04 列印
■古仔和宣萱齊制止張敬仁。
Previous Next

　　古天樂、張智霖、鄭嘉穎和宣萱等主演的《G風暴》在內地上映三日，票房已衝破三億人民幣，香港票房則有逾348萬元。古仔表示：「感謝每一位入場觀眾！」
　　古仔在幕前幕後均一絲不苟，《G風暴》有一幕是張敬仁企圖以自殺式炸彈與宣萱同歸於盡，古仔當日從旁引導張敬仁入戲，更細心地和幕後人員研究服飾和道具炸彈，務求呈現更真實的畫面！■古仔細心引導張敬仁入戲。
■古仔細心引導張敬仁入戲。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd