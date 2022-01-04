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軒仔MC紅館玩贈「鵰」

2022-01-04 列印
■MC獲軒仔邀請擔任個唱表演嘉賓。
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　　張敬軒的第9場紅館演唱會，邀得出爐叱咤生力軍男歌手金獎得主MC（張天賦）擔任表演嘉賓。兩人合唱後，MC拿出火雞裝飾，正是軒仔的工人姐姐用作早餐擺盤的裝飾，軒仔鬼馬地說：「介紹番，呢隻嘢有名堂，名叫『鵰！你企中間！』。」全場為之爆笑！
　　軒仔續稱，他的意思是做人做音樂都要有自信，任何處境都堅持自己信念「企定中間」，並叫攝影師拍下贈「鵰」儀式！■軒仔着攝影師拍下他和MC的贈「鵰」儀式。
■軒仔着攝影師拍下他和MC的贈「鵰」儀式。


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