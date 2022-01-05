MC未提瘋傳「平安夜合照」 稱與Ash純工作朋友關係

■MC未有證實此幅「平安夜合照」中的人是否他和Ash。

在《全民造星IV》落選的23歲索人妻鍾卓穎（Ash），日前承認和來自寶島的老公「和平分手」離婚，前夫更出文為她澄清涉出軌傳言。但有網民隨即貼出疑似Ash和出爐叱咤樂壇生力軍男歌手金獎得主MC（張天賦），在平安夜密會購物的相片。Ash曾擔任MC歌曲MV的女主角，兩人在MV中演情侶奉旨有甜蜜互動，更有床上戲，令人猜疑是戲假情真撻着！MC所屬的華納唱片前晚回應傳媒查詢時，代他否認緋聞表示：「跟MC了解過兩人只是純粹工作朋友關係，沒有其他。多謝關心。」但未有提及在網上瘋傳的「平安夜合照」。