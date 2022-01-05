Lokman玩盡自戀自卑 李靖筠反叛唔用「腦」

■李靖筠自言對電腦零認識。

人氣男團MIRROR其中三位成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）與陳瑞輝（Frankie），昨日聯同李靖筠齊出席合演的ViuTV新劇《IT狗》記者會，三子爭認電腦知識「水皮」，Lokman更呻未能以整電腦為由增進異性緣，劇中角色則打破毒男框框，會以自戀包裝自卑！李靖筠在劇中演外表孩子氣的超級黑客，現實中卻對電腦零認識，她笑言可能爸爸是IT人兼嚴控她使用電腦時間，令她因反叛而不喜歡電腦！