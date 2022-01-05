  • 2022年1月5日 星期三
  • 23º
  • 65%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 疫苗氣泡2022年omicron車禍強檢

日報新聞 > 娛樂

Lokman玩盡自戀自卑 李靖筠反叛唔用「腦」

2022-01-05 列印
■Lokman、Stanley及Frankie齊出席記招。
Previous Next

人氣男團MIRROR其中三位成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）與陳瑞輝（Frankie），昨日聯同李靖筠齊出席合演的ViuTV新劇《IT狗》記者會，三子爭認電腦知識「水皮」，Lokman更呻未能以整電腦為由增進異性緣，劇中角色則打破毒男框框，會以自戀包裝自卑！

李靖筠在劇中演外表孩子氣的超級黑客，現實中卻對電腦零認識，她笑言可能爸爸是IT人兼嚴控她使用電腦時間，令她因反叛而不喜歡電腦！■李靖筠自言對電腦零認識。
■李靖筠自言對電腦零認識。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd