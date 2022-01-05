  • 2022年1月5日 星期三
  • 23º
  • 65%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 疫苗氣泡2022年omicron車禍強檢

日報新聞 > 娛樂

任達華代女否認戀情： 最好讀完大學再拍拖

2022-01-05 列印
■現年17歲的任晴佳是任達華和琦琦的掌上明珠。
Previous Next

任達華、溫碧霞、炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）等，前晚均有出席港台電視31的《2022節目巡禮》。任達華點名稱讚炎明熹表現，並希望和她合作；溫碧霞則欣賞姜濤，指他有潛質、性格討人喜歡。

談到17歲女兒任晴佳早前被攝得疑與男仔拍拖，任達華代女解釋，指當時只是剛好同車，她是跟幾位朋友一起買禮物，是正常朋友社交，女兒與對方自小已認識，他也認識該位男仔。任達華自言很Open，否認是「呷醋爸爸」，但他認為女兒現處求學時期，應該讀書為先，認為「最好是讀完大學再拍拖」。任達華不知道女兒是否很多人追求，女兒很有分寸，他不用擔心。■任達華欣然與Gigi及Chantel合照。
■任達華欣然與Gigi及Chantel合照。
■溫碧霞讚賞姜濤有潛質。
■溫碧霞讚賞姜濤有潛質。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd