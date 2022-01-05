任達華代女否認戀情： 最好讀完大學再拍拖

■任達華欣然與Gigi及Chantel合照。

■溫碧霞讚賞姜濤有潛質。

任達華、溫碧霞、炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）等，前晚均有出席港台電視31的《2022節目巡禮》。任達華點名稱讚炎明熹表現，並希望和她合作；溫碧霞則欣賞姜濤，指他有潛質、性格討人喜歡。談到17歲女兒任晴佳早前被攝得疑與男仔拍拖，任達華代女解釋，指當時只是剛好同車，她是跟幾位朋友一起買禮物，是正常朋友社交，女兒與對方自小已認識，他也認識該位男仔。任達華自言很Open，否認是「呷醋爸爸」，但他認為女兒現處求學時期，應該讀書為先，認為「最好是讀完大學再拍拖」。任達華不知道女兒是否很多人追求，女兒很有分寸，他不用擔心。