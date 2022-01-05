睇啱埋單■最後決定買黑色篋，離開時手持單據，可能是安排店家送貨。

多電話傾■睇篋其間手機不離手，講電話個樣好認真。

驚喜禮物■Grace到專門店詢問完，最後兩手空空離開，事後她同本報講想買平板電腦畀阿仔，可惜冇貨，似乎想買嚟做聖誕禮物。

上月訪問■上月，記者以短訊問林雅詩，佢表示本月就會移民英國南部，因家人喺晒嗰邊。

拍三級片■Grace初出道拍電影有許多大膽場面，與古天樂拍《邪教檔案之末日風暴》有牀上戲，更因而傳緋聞。

條褲好怪■當日天氣幾涼，但Grace唔怕凍，着短褲仔晒腳。

最後血拼■即將離港的Grace，一個人去行名店睇袋，可惜睇極唔啱。

前夫出軌■Grace於2005年與富商溫文英奉子成婚，男方2015年被影到當街錫第三者，同年二人離婚。

再遇賤男■Grace與經理人馬天樂日久生情，拍拖三年，男方被指偷食女助手，與Grace不歡而散。

形象性感■Grace參加過港姐，雖然冇名次，但之後同樣成功入行做艷星。

出過寫真■Grace形象火辣，離婚後以39歲之齡加入寫真女星行列，好多人大讚她已為人母都Keep得好。

43歲林雅詩（Grace）前年傷痛自爆經理人兼男友馬天樂背她偷食女助手，更育有一子，令她飽受情傷。原以為她與馬天樂早已分手，但去年6月女方竟在社交網直播與馬天樂鬧交內容，自揭原來未斬纜。為情所困的Grace日前出席活動自爆會逃離傷心地移居英國，話咁快今個月就出發，日前就見到Grace單拖去買篋，電話訪問Grace問到會否不捨香港？曾經歷老公出軌致離婚及男友偷食的Grace坦言「香港冇嘢留戀」。採訪：梁志明日前本報在銅鑼灣遇到Grace獨自逛街，天氣轉涼亦無阻她晒美腿，身穿短褲配搭長褸及名牌袋，急步走入專賣名牌篋的舖頭，事後她回覆本報透露：「應該最快今個月離港。」移居英國萬事俱備Grace日前下午去銅鑼灣買篋，見佢情傾黑色篋，睇嚟睇去最後都係望返黑色，睇篋其間係咁傾電話，神情好認真。收線後繼續問店員有關篋嘅間隔，離開時手拿單據，相信已入手但選擇送貨。隨後就到蘋果專門店，又到名店睇手袋，未知是否想離港前再血拼吓，不過似乎睇唔啱款式。她回覆本報指本月將飛英國，準備嘅嘢都七七八八。又表示家人喺晒嗰邊，有個照應，而同富商前夫溫文英所生的16歲兒子溫兆傑，幾年前亦已開始在英國讀書，更加不用擔心。她指到蘋果專門店是為了買最新的平板電腦，希望帶到英國為兒子送驚喜，可惜冇貨。有陰影暫不想拍拖Grace稱將定居英國南部，到達後將為家人打理在英國的生意，亦約定已移英的林子博在曼徹斯特見面。先前她透露因已決心離港，不惜放棄六位數片酬的電影拍攝工作，問到有否不捨香港？她說：「香港冇特別嘢可以留戀。」Grace於2015年與溫文英離婚，男方被指出軌甚至疑似向Grace家暴，令Grace陷入低潮兼自殘。以為遇上馬天樂是她的救命草，豈料男方同樣背她偷食。感情路一直不順的她，準備到英國過新生活，問到有否期待新戀情？她笑言：「睇吓有冇緣份，不過暫時唔想拍拖，怕了。」睇嚟連環遇上賤男令她蒙上陰影，祝福佢早日喺英國搵到真命天子啦！