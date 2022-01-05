採訪：梁志明
日前本報在銅鑼灣遇到Grace獨自逛街，天氣轉涼亦無阻她晒美腿，身穿短褲配搭長褸及名牌袋，急步走入專賣名牌篋的舖頭，事後她回覆本報透露：「應該最快今個月離港。」
移居英國萬事俱備
Grace日前下午去銅鑼灣買篋，見佢情傾黑色篋，睇嚟睇去最後都係望返黑色，睇篋其間係咁傾電話，神情好認真。收線後繼續問店員有關篋嘅間隔，離開時手拿單據，相信已入手但選擇送貨。隨後就到蘋果專門店，又到名店睇手袋，未知是否想離港前再血拼吓，不過似乎睇唔啱款式。她回覆本報指本月將飛英國，準備嘅嘢都七七八八。又表示家人喺晒嗰邊，有個照應，而同富商前夫溫文英所生的16歲兒子溫兆傑，幾年前亦已開始在英國讀書，更加不用擔心。她指到蘋果專門店是為了買最新的平板電腦，希望帶到英國為兒子送驚喜，可惜冇貨。
有陰影暫不想拍拖
Grace稱將定居英國南部，到達後將為家人打理在英國的生意，亦約定已移英的林子博在曼徹斯特見面。先前她透露因已決心離港，不惜放棄六位數片酬的電影拍攝工作，問到有否不捨香港？她說：「香港冇特別嘢可以留戀。」Grace於2015年與溫文英離婚，男方被指出軌甚至疑似向Grace家暴，令Grace陷入低潮兼自殘。以為遇上馬天樂是她的救命草，豈料男方同樣背她偷食。感情路一直不順的她，準備到英國過新生活，問到有否期待新戀情？她笑言：「睇吓有冇緣份，不過暫時唔想拍拖，怕了。」睇嚟連環遇上賤男令她蒙上陰影，祝福佢早日喺英國搵到真命天子啦！