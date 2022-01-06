■近年主力拍劇的阿淦，在《愛‧回家之開心速遞》演保安「王朝」為人熟識。

■由阿淦自編自導自拍自剪的網上頻道《淦粗嚟講》。

■阿淦跟玄學家Tasha（右前）及主持陳嘉俊（左前）、吳洛汶（後左一）、胡敏芝（後左二）、呂靜文（後右二）及陳國麟（後右一）。

■C君在節目拍攝時，經常到現場探望。

■阿淦坦言因這班新主持經驗尚淺，會趁休息時多加提點。

■阿淦跟太太黎慧盈12年婚後，先後誕下朗翹和皓賢兩子。

做了主持多時、近期拍劇為主的莫家淦，最近升呢做埋新派玄學節目《世界轉運攻略 》監製，他坦言今次機會多得新上任的J2台創意總監C君。阿淦早前搞了個網上頻道自編自導自拍自剪，他承認對做監製有一定幫助，而今次拍住一班年輕主持及玄學家謝柳汝（Tasha），阿淦覺得指導他們多了另一份滿足感。採訪：杜淑霞 攝影：沈健程阿淦有這次機會始於去年開始主持新城《Bilibala開大喇叭》，當中有環節由90後玄學家Tasha以抽易經牌形式，為來電聽眾占卜運程，反應不俗，而Tasha想他幫忙搭路跟TVB合作，於是他跟C君提出，結果一拍即合，「C君好爽快話約出嚟傾，約咗返TVB去到停車場已經見到C君，佢第一眼見到Tasha，佢就話『點呀，呢個相頭開節目啦』，佢話本身做《開運王》嗰啲都係李丞責同麥玲玲，呢種師傅少見啲，所以一傾就一拍即合。」阿淦坦言最初只諗住做媒人，沒想過有機會做埋監製，「C君最初有叫我做埋一份，但後嚟又話J2改革想多啲新面孔，問我不如做監製？」雖然他未做過監製，但有開網上頻道《淦粗嚟講》，慣了一腳踢，對做監製有一定幫助，「C君有睇過我啲片，佢都覺得我有啲諗法，會多咗份信任。我冇諗過咁快可以做到電視節目監製，自己有個夢想，做個平台拉埋啲班底做件事出嚟，然後慢慢令到電視台有興趣，但係冇諗過而家係跳咗個步驟。」今次節目除了會介紹其他地方的新年習俗外，阿淦透露觀眾還可一齊玩占卜，「以前睇開啲玄學節目，觀眾都係單向接收，但係呢個會有互動，會抽啲易經牌好似啲占卜塔羅咁，譬如問會唔會畀老闆賞識，4張牌中抽1張，觀眾可以一齊揀，跟住就解釋番每張牌意味一年至半年上司同你嘅關係，我哋希望呢個玩法得到啲年輕人，或者觀眾鍾意，好似《思家大戰》喺外國玩咗咁多年，就係可以參與埋一份，呢個仲可以免費幫你問卦就仲抵。」